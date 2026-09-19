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Конструктор "Полиция.Минифигурки" SLUBAN М38-В0583 (1 штука) купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Полиция.Минифигурки" SLUBAN М38-В0583 (1 штука)

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Конструктор &quot;Полиция.Минифигурки&quot; SLUBAN М38-В0583 (1 штука)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
3 100 руб.  6 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395063
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Размеры в упаковке, см
30х21х14
Вес, кг.
1.01

Описание товара Конструктор "Полиция.Минифигурки" SLUBAN М38-В0583 (1 штука)

Минифигурки позволяют разнообразить игру с конструкторами. Конструктор является одной из самых полезных игрушек для развития мелкой моторики, аккуратности, усидчивости, объемного мышления — самого сложного вида мыслительного процесса. Каждый раз, создавая интересные и замысловатые конструкции, ребенок будет в восторге. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 пакетик.

Отзывы о товаре Конструктор "Полиция.Минифигурки" SLUBAN М38-В0583 (1 штука)




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Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Описание
Минифигурки позволяют разнообразить игру с конструкторами. Конструктор является одной из самых полезных игрушек для развития мелкой моторики, аккуратности, усидчивости, объемного мышления — самого сложного вида мыслительного процесса. Каждый раз, создавая интересные и замысловатые конструкции, ребенок будет в восторге. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 пакетик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Полиция.Минифигурки" SLUBAN М38-В0583 (1 штука) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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