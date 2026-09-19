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Конструктор "Великан" 126 деталей в мешке Полесье 7703 купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Великан" 126 деталей в мешке Полесье 7703

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Конструктор &quot;Великан&quot; 126 деталей в мешке Полесье 7703 - фото 1
Конструктор &quot;Великан&quot; 126 деталей в мешке Полесье 7703 - фото 2
Конструктор &quot;Великан&quot; 126 деталей в мешке Полесье 7703 - фото 3
Конструктор &quot;Великан&quot; 126 деталей в мешке Полесье 7703 - фото 4
Конструктор &quot;Великан&quot; 126 деталей в мешке Полесье 7703 - фото 5
Конструктор &quot;Великан&quot; 126 деталей в мешке Полесье 7703 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Великан&quot; 126 деталей в мешке Полесье 7703 - фото 1
  • Конструктор &quot;Великан&quot; 126 деталей в мешке Полесье 7703 - фото 2
  • Конструктор &quot;Великан&quot; 126 деталей в мешке Полесье 7703 - фото 3
  • Конструктор &quot;Великан&quot; 126 деталей в мешке Полесье 7703 - фото 4
  • Конструктор &quot;Великан&quot; 126 деталей в мешке Полесье 7703 - фото 5
  • Конструктор &quot;Великан&quot; 126 деталей в мешке Полесье 7703 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 720 руб.  3 077 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394966
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
126 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х24
Вес, кг.
2.33

Описание товара Конструктор "Великан" 126 деталей в мешке Полесье 7703

Серия Великан выделяется крупными соединительными кубиками, из которых быстро и легко ребёнок может собратьразобрать объёмную игрушку. Разноцветные детали конструктора «Великан» больше стандартных и имеют округлую форму, поэтому являются безопасными. Через игру с конструктором дети знакомятся с основами моделирования, у них развиваются воображение, творческие способности, память, логика. С серией Великан сочетаются конструкторы серий Юниор и Строитель, таким образом можно создавать ещё более интересные конструкции.

Отзывы о товаре Конструктор "Великан" 126 деталей в мешке Полесье 7703




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
126 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Серия Великан выделяется крупными соединительными кубиками, из которых быстро и легко ребёнок может собратьразобрать объёмную игрушку. Разноцветные детали конструктора «Великан» больше стандартных и имеют округлую форму, поэтому являются безопасными. Через игру с конструктором дети знакомятся с основами моделирования, у них развиваются воображение, творческие способности, память, логика. С серией Великан сочетаются конструкторы серий Юниор и Строитель, таким образом можно создавать ещё более интересные конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Великан" 126 деталей в мешке Полесье 7703 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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