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Конструктор Пожарная машина (381 дет.) в коробке M38-B0808 купить с доставкой в Москве
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Конструктор Пожарная машина (381 дет.) в коробке M38-B0808

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Конструктор Пожарная машина (381 дет.) в коробке M38-B0808 - фото 1
Конструктор Пожарная машина (381 дет.) в коробке M38-B0808 - фото 2
Конструктор Пожарная машина (381 дет.) в коробке M38-B0808 - фото 3
Конструктор Пожарная машина (381 дет.) в коробке M38-B0808 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор Пожарная машина (381 дет.) в коробке M38-B0808 - фото 1
  • Конструктор Пожарная машина (381 дет.) в коробке M38-B0808 - фото 2
  • Конструктор Пожарная машина (381 дет.) в коробке M38-B0808 - фото 3
  • Конструктор Пожарная машина (381 дет.) в коробке M38-B0808 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 250 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 487451
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
381 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х10
Вес, г.
625

Описание товара Конструктор Пожарная машина (381 дет.) в коробке M38-B0808

Для спецопераций нужен особенный транспорт. Соберите его с помощью конструктора Sluban!. Ребенок не только будет увлечен процессом сборки, но и сможет придумать множество игровых сюжетов с готовой моделью.

Отзывы о товаре Конструктор Пожарная машина (381 дет.) в коробке M38-B0808




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Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
381 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Для спецопераций нужен особенный транспорт. Соберите его с помощью конструктора Sluban!. Ребенок не только будет увлечен процессом сборки, но и сможет придумать множество игровых сюжетов с готовой моделью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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