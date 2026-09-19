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Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 купить с доставкой в Москве
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Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212

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Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 1
Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 2
Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 3
Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 4
Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 5
Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 6
Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 7
Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 8
Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 1
  • Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 2
  • Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 3
  • Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 4
  • Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 5
  • Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 6
  • Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 7
  • Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 8
  • Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394125
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Размеры в упаковке, см
37х28х26
Вес, кг.
6

Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212

Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212



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Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Описание
Циркулярная пила (дисковая) Patriot CS 212


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
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