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Характеристики
Тип товара
Шланг
Тип шланга
напорный
Материал
ПВХ
Диаметр (дюйм)
1 1/2
Max давление, Бар
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394063
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Описание товара Шланг Джилекс Удав с муфтой 32*1 1/2" 20метров
Предназначен для откачки дренажных и фекальных вод, орошения сельскохозяйственных угодий, участков. Используется в виде временной гибкой магистрали для подачи (отвода) воды к месту потребления (выброса). Шланг с внутренним гидроизоляционным покрытием. Внешний рукав - вязаный полиэстер, внутренний рукав - экструдированный ПВХ. Фитинг герметично соединяет шланги между собой и c другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Катушка обеспечивает удобное хранение шлангов. В корпусе имеется место под хранение соответствующего фитинга. Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия, избегая изломов и слипания стенок шланга. А благодаря желобу, обеспечивается необходимый радиус перекидывания.
Предназначен для откачки дренажных и фекальных вод, орошения сельскохозяйственных угодий, участков. Используется в виде временной гибкой магистрали для подачи (отвода) воды к месту потребления (выброса). Шланг с внутренним гидроизоляционным покрытием. Внешний рукав - вязаный полиэстер, внутренний рукав - экструдированный ПВХ. Фитинг герметично соединяет шланги между собой и c другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Катушка обеспечивает удобное хранение шлангов. В корпусе имеется место под хранение соответствующего фитинга. Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия, избегая изломов и слипания стенок шланга. А благодаря желобу, обеспечивается необходимый радиус перекидывания.
Шланг Джилекс Удав с муфтой 32*1 1/2" 20метров - стоимость товара 3060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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