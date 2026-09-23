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Дождеватель Grinda 427689 купить с доставкой в Москве
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Дождеватель Grinda 427689

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Дождеватель Grinda 427689
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
6
Количество режимов полива
3
Количество сопел
19
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
1 640 руб.  1 756 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476131
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Дождеватель Grinda 427689
1 640 руб. -7%
1 756 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
6
Количество режимов полива
3
Количество сопел
19
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
16.5
Высота, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х16х12
Вес, г.
818

Описание товара Дождеватель Grinda 427689

Осциллирующий распылитель 3-х позиционный GRINDA 6-12-19 отверстий 427689 предназначен для стационарного орошения садовых участков. Выполнен из ударопрочного пластика. Имеет регулировку площади полива - 55, 100, 112 кв. м.

Отзывы о товаре Дождеватель Grinda 427689




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
6
Количество режимов полива
3
Количество сопел
19
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
16.5
Высота, см
50
Страна производитель
Китай
Описание
Осциллирующий распылитель 3-х позиционный GRINDA 6-12-19 отверстий 427689 предназначен для стационарного орошения садовых участков. Выполнен из ударопрочного пластика. Имеет регулировку площади полива - 55, 100, 112 кв. м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дождеватель Grinda 427689 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1640 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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