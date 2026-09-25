Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
силикон
Длина, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745008
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Характеристики
Бренд
Тип товара
поливочный набор
Материал
силикон
Длина, м
15
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4" дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х11
Вес, кг.
1.33
Описание товара Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE
Поливочный набор Palisad LUXE 67671 включает в себя силиконовый шланг, растягивающийся до 22,5 м, 8-режимный пистолет-распылитель, штуцерный адаптер, чехол и подвес. Предназначен для полива растительности на дачном участке, в парке или сквере, также подходит для мойки автомобиля и различных поверхностей. Представляет собой полностью готовую к работе систему. Соединитель с переходником позволяет подключать шланг к крану или отводу с резьбовым выходом диаметром 1/2" или 3/4".
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
поливочный набор
Материал
силикон
Длина, м
15
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4" дюйм
Страна производитель
Китай
Поливочный набор Palisad LUXE 67671 включает в себя силиконовый шланг, растягивающийся до 22,5 м, 8-режимный пистолет-распылитель, штуцерный адаптер, чехол и подвес. Предназначен для полива растительности на дачном участке, в парке или сквере, также подходит для мойки автомобиля и различных поверхностей. Представляет собой полностью готовую к работе систему. Соединитель с переходником позволяет подключать шланг к крану или отводу с резьбовым выходом диаметром 1/2" или 3/4".
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Набор поливочный PALISAD 67670, шланг 5-15м, пистолет 10 реж., чехол, подвес, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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