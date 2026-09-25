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Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2" 25м, LUXE купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2" 25м, LUXE

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Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 1
Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 2
Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 3
Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 4
Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 5
Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 6
Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 7
Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 8
Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 9
Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 10
Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 11
Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
25
Дальность полива
0
Площадь полива
0
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 1
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 2
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 3
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 4
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 5
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 6
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 7
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 8
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 9
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 10
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 11
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2&quot; 25м, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744994
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2" 25м, LUXE
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Давление, Бар
30
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
33
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х12
Вес, кг.
3.71

Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2" 25м, LUXE

Система полива Palisad — практичный поливочный набор со шлангом длиной 25 метров. Такой запас длины помогает удобно организовать полив на участке, не ограничивая рабочую зону коротким шлангом. Модель выполнена из пластика, весит 3,6 кг и имеет компактные габариты 33 ? 11 см. Диаметр подключения 1/2 дюйма позволяет использовать набор с водой из ёмкости или водопровода. Простая конструкция без рассеивателя, фиксатора длительного полива и регулятора расхода воды подойдёт для прямой подачи воды там, где важны понятность и удобство использования.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2" 25м, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Давление, Бар
30
Фиксатор для длительного полива
нет
Развернуть
Ширина, см
33
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Система полива Palisad — практичный поливочный набор со шлангом длиной 25 метров. Такой запас длины помогает удобно организовать полив на участке, не ограничивая рабочую зону коротким шлангом. Модель выполнена из пластика, весит 3,6 кг и имеет компактные габариты 33 ? 11 см. Диаметр подключения 1/2 дюйма позволяет использовать набор с водой из ёмкости или водопровода. Простая конструкция без рассеивателя, фиксатора длительного полива и регулятора расхода воды подойдёт для прямой подачи воды там, где важны понятность и удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный PALISAD 67601, 1/2" 25м, LUXE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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