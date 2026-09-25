Катушка для шланга PALISAD 67402, 20 м
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Характеристики
Материал
пластик
Длина, м
20
Тип фитинга
штуцер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
В наличии
Код товара: 745147
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1 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
катушка для шлангов
Материал
пластик
Длина, м
20
Тип фитинга
штуцер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х32х11
Вес, кг.
1.68
Описание товара Катушка для шланга PALISAD 67402, 20 м
Катушка Palisad 67402 упрощает работу с поливочным шлангом длиной до 20 м. Позволяет регулировать его длину во время работ на участке, а также обеспечивает бережное хранение, предотвращая перекручивание и запутывание. Боковая рукоятка облегчает разматывание и наматывание шланга.
Преимущества
- Долговечность — изделие из высококачественного ABS-пластика и алюминиевых трубок устойчиво к коррозии и воздействию климатических факторов.
- Устойчивость — опорные рамы не дают катушке опрокинуться при размотке шланга, что позволяет производить полив даже на неровных участках.
- Продуманная конструкция — благодаря специальному штуцеру на корпусе шланг не перегибается при подключении.
- Удобное хранение и транспортировка — приспособление имеет складную ручку и весит 1,6 кг.
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Бренд
Тип товара
катушка для шлангов
Материал
пластик
Длина, м
20
Тип фитинга
штуцер
Страна производитель
Китай
Катушка Palisad 67402 упрощает работу с поливочным шлангом длиной до 20 м. Позволяет регулировать его длину во время работ на участке, а также обеспечивает бережное хранение, предотвращая перекручивание и запутывание. Боковая рукоятка облегчает разматывание и наматывание шланга.
Преимущества
- Долговечность — изделие из высококачественного ABS-пластика и алюминиевых трубок устойчиво к коррозии и воздействию климатических факторов.
- Устойчивость — опорные рамы не дают катушке опрокинуться при размотке шланга, что позволяет производить полив даже на неровных участках.
- Продуманная конструкция — благодаря специальному штуцеру на корпусе шланг не перегибается при подключении.
- Удобное хранение и транспортировка — приспособление имеет складную ручку и весит 1,6 кг.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Катушка для шланга PALISAD 67402, 20 м - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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