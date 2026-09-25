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Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4'', 20 м, аграрный купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4'', 20 м, аграрный

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Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4&#039;&#039;, 20 м, аграрный - фото 1
Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4&#039;&#039;, 20 м, аграрный - фото 2
Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4&#039;&#039;, 20 м, аграрный - фото 3
Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4&#039;&#039;, 20 м, аграрный - фото 4
Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4&#039;&#039;, 20 м, аграрный - фото 5
Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4&#039;&#039;, 20 м, аграрный - фото 6
Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4&#039;&#039;, 20 м, аграрный - фото 7
Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4&#039;&#039;, 20 м, аграрный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
20
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  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4&#039;&#039;, 20 м, аграрный - фото 2
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4&#039;&#039;, 20 м, аграрный - фото 3
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4&#039;&#039;, 20 м, аграрный - фото 4
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4&#039;&#039;, 20 м, аграрный - фото 5
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4&#039;&#039;, 20 м, аграрный - фото 6
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4&#039;&#039;, 20 м, аграрный - фото 7
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4&#039;&#039;, 20 м, аграрный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745134
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4'', 20 м, аграрный
1 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
20
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
20
Давление, Бар
8
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
40.5
Высота, см
16.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х17
Вес, кг.
5.31

Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4'', 20 м, аграрный

Система полива Palisad — практичный поливочный набор с шлангом для участка прямоугольной формы. Три сопла помогают организовать полив на площади шириной до 40,5 см, обеспечивая удобное распределение воды. Корпус выполнен из пластика, а подключение осуществляется через диаметр 3/4 дюйма. При весе 5,2 кг и габаритах 40,5 ? 16,5 см набор удобно разместить на участке и использовать для регулярного ухода за растениями.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4'', 20 м, аграрный




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
20
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
20
Давление, Бар
8
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
40.5
Развернуть
Высота, см
16.5
Страна производитель
Китай
Описание
Система полива Palisad — практичный поливочный набор с шлангом для участка прямоугольной формы. Три сопла помогают организовать полив на площади шириной до 40,5 см, обеспечивая удобное распределение воды. Корпус выполнен из пластика, а подключение осуществляется через диаметр 3/4 дюйма. При весе 5,2 кг и габаритах 40,5 ? 16,5 см набор удобно разместить на участке и использовать для регулярного ухода за растениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный PALISAD 67112, 3 слойный ТЭП 3/4'', 20 м, аграрный - купить по цене 1750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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