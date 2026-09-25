Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Длина, м
25
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб.
В наличии
Код товара: 745152
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Загружаем...
1 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
есть
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
сектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
16 мм
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
29
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х31х11
Вес, кг.
3.18
Описание товара Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер
Система полива Palisad — практичный поливочный набор для ухода за участком. Длина 25 м помогает организовать полив на удобном расстоянии от источника воды, а подключение диаметром 1/2 дюйма подходит для работы с водой из ёмкости или водопровода. Рассеиватель с 7 режимами полива позволяет подобрать подачу воды под разные задачи. Регулятор расхода помогает контролировать интенсивность полива, а секторная форма участка орошения направляет воду именно в нужную зону. Фиксатор для длительного полива освобождает руки и делает процесс удобнее. Набор выполнен из пластика, оснащён адаптером и рассчитан на давление до 10 бар. При весе 2,8 кг система остаётся удобной для перемещения и размещения на участке.
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Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Тип фитинга
адаптер
Рассеиватель
есть
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
сектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
16 мм
Развернуть
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
29
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Система полива Palisad — практичный поливочный набор для ухода за участком. Длина 25 м помогает организовать полив на удобном расстоянии от источника воды, а подключение диаметром 1/2 дюйма подходит для работы с водой из ёмкости или водопровода. Рассеиватель с 7 режимами полива позволяет подобрать подачу воды под разные задачи. Регулятор расхода помогает контролировать интенсивность полива, а секторная форма участка орошения направляет воду именно в нужную зону. Фиксатор для длительного полива освобождает руки и делает процесс удобнее. Набор выполнен из пластика, оснащён адаптером и рассчитан на давление до 10 бар. При весе 2,8 кг система остаётся удобной для перемещения и размещения на участке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Набор поливочный PALISAD 67426, шланг 1/2" 25м, 7-реж пистолет, соед., адаптер – стоимость товара 1770 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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