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Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2", 25 м купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2", 25 м

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Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 1
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 2
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 3
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 4
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 5
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 6
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 7
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 8
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 9
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 10
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 11
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
25
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 1
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 2
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 3
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 4
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 5
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 6
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 7
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 8
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 9
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 10
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 11
  • Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2&quot;, 25 м - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745143
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2", 25 м
1 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
есть
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17.30
Давление, Бар
20
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
29.8
Высота, см
15.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х16
Вес, кг.
3.8

Описание товара Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2", 25 м

Поливочный набор Palisad с 25-метровым пластиковым шлангом — практичное решение для ухода за участком. Рассеиватель помогает организовать равномерный полив, а диаметр подключения 1/2 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующими элементами системы. Шланг рассчитан на давление до 20 бар и подходит для регулярных садовых работ. При весе 3 кг набор удобно перемещать по участку, а габариты 29,8 ? 15,6 см позволяют компактно хранить его между использованиями.

Отзывы о товаре Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2", 25 м




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
есть
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
17.30
Давление, Бар
20
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
29.8
Развернуть
Высота, см
15.6
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad с 25-метровым пластиковым шлангом — практичное решение для ухода за участком. Рассеиватель помогает организовать равномерный полив, а диаметр подключения 1/2 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующими элементами системы. Шланг рассчитан на давление до 20 бар и подходит для регулярных садовых работ. При весе 3 кг набор удобно перемещать по участку, а габариты 29,8 ? 15,6 см позволяют компактно хранить его между использованиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67361, 3-х слойный, 1/2", 25 м - стоимость товара 1650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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