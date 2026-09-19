Растяжка средняя для видеоштатива GreenBean MidSpread 01
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Характеристики
Тип товара
Растяжка для видеоштатива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 390988
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Растяжка для видеоштатива
Высота, см
5.5
Ширина, см
5.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х8х8
Вес, г.
400
Описание товара Растяжка средняя для видеоштатива GreenBean MidSpread 01
MidSpread 01 – универсальная регулируемая средняя растяжка для видеоштативов HDV Elite 755 и HDV Elite 756. Крепится к штативным ногам, имеющим для этого специальные захваты. Алюминиевая телескопическая растяжка усиливает штатив, не позволяя его ногам разъезжаться. Минимальный разлет растяжки (расстояние от середины основания до середины отверстия под захват) составляет 19.5 см, максимальный – 29.5 см. Размах ног штатива в месте крепления стяжки от 39 до 59 см соответственно.
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Бренд
Тип товара
Растяжка для видеоштатива
Высота, см
5.5
Ширина, см
5.5
Страна производитель
Китай
MidSpread 01 – универсальная регулируемая средняя растяжка для видеоштативов HDV Elite 755 и HDV Elite 756. Крепится к штативным ногам, имеющим для этого специальные захваты. Алюминиевая телескопическая растяжка усиливает штатив, не позволяя его ногам разъезжаться. Минимальный разлет растяжки (расстояние от середины основания до середины отверстия под захват) составляет 19.5 см, максимальный – 29.5 см. Размах ног штатива в месте крепления стяжки от 39 до 59 см соответственно.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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