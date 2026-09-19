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Адаптер Gitzo GS5000C M12 на 3/8'' купить с доставкой в Москве
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Адаптер Gitzo GS5000C M12 на 3/8''

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Адаптер Gitzo GS5000C M12 на 3/8&#039;&#039; - фото 1
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Адаптер Gitzo GS5000C M12 на 3/8&#039;&#039; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
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  • Адаптер Gitzo GS5000C M12 на 3/8&#039;&#039; - фото 2
  • Адаптер Gitzo GS5000C M12 на 3/8&#039;&#039; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361472
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Адаптер Gitzo GS5000C M12 на 3/8''

Адаптер Gitzo GS5000C M12-3/8 — это ценный штативный аксессуар, позволяющий фотографам, которые используют штативы Gitzo с резьбой M12 в нижней части колонны, установить дополнительный диск или другие аксессуары для штативов на нижнюю часть колонны. Этот адаптер не является необходимым и несовместим со штативами старого поколения, у которых уже была резьба 3/8, расположенная в нижней части колонны.

Отзывы о товаре Адаптер Gitzo GS5000C M12 на 3/8''




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Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер Gitzo GS5000C M12-3/8 — это ценный штативный аксессуар, позволяющий фотографам, которые используют штативы Gitzo с резьбой M12 в нижней части колонны, установить дополнительный диск или другие аксессуары для штативов на нижнюю часть колонны. Этот адаптер не является необходимым и несовместим со штативами старого поколения, у которых уже была резьба 3/8, расположенная в нижней части колонны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Gitzo GS5000C M12 на 3/8'' - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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