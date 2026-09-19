Наушники Panasonic RB-HF420BGEK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Подключение
беспроводное
Разъём наушников
mini jack 3,5 мм
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 390573
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Спортивные
нет
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
mini jack 3,5 мм
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
390
Описание товара Наушники Panasonic RB-HF420BGEK
Динамик: 30 мм. Тип магнита: неодимовый. Время работы от батареи: приблизительно 50 часов. Время зарядки: приблизительно 4 часа. Быстрая зарядка: приблизительно 3 часа. Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP. Поддерживаемые кодеки: SBC. Дальность приема сигнала: до 10 м.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Спортивные
нет
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
mini jack 3,5 мм
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Динамик: 30 мм. Тип магнита: неодимовый. Время работы от батареи: приблизительно 50 часов. Время зарядки: приблизительно 4 часа. Быстрая зарядка: приблизительно 3 часа. Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP. Поддерживаемые кодеки: SBC. Дальность приема сигнала: до 10 м.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Panasonic RB-HF420BGEK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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