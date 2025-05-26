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Breev - Первый (4601620108594) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Breev - Первый (4601620108594) виниловая пластинка

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Breev - Первый (4601620108594) виниловая пластинка - фото 1
Breev - Первый (4601620108594) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
BREEV
Альбом (сингл)
ПЕРВЫЙ
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Breev - Первый (4601620108594) виниловая пластинка - фото 1
  • Breev - Первый (4601620108594) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388354
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Breev - Первый (4601620108594) виниловая пластинка
950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[4601620108594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
BREEV
Альбом (сингл)
ПЕРВЫЙ
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Первый луч, Лист, Шанель, Планеты, Сон, Вчерашний день, Одиноко, Гроза, Над головой, Песня тишины
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Breev - Первый (4601620108594) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом 2018 года российского рок-коллектива Breev. Альбом погружает слушателя в психоделические фактуры начала 70-х. Настоящей высокой точкой альбома являются гитарные соло Павла Бреева, сыгранные на винтажных инструментах всё тех же 60-х и 70-х. Удивительно теплые аналоговые звуки, пропущенные через уникальные эффекты - именно они насыщают песни чувственным колоритом, который, перемешиваясь с виртуозной игрой ритм секции (Дмитрий Белоусов -бас и Алексей Дьячков - барабаны) и неземной электроникой (Вячеслав Зарубов - клавиши), (стихи - Андрея Гарбарчика) создают странную и завораживающую "собственную географию холста". Альбом помог спродюсировать Павлу Брееву опытный Владимир Матецкий, на его же студии Михаил Казанок добавил в треки электронные "биты" и спецэффекты, давшие песням характерный призвук и драйв 2018 года. Мастеринг делался на знаменитой студии Cutting Room в Стокгольме, конечный звук "наруливал" Мартин Анкелиус (Da Buzz, A-teens, Pandora).

Отзывы о товаре Breev - Первый (4601620108594) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное издание,треки приятные,упаковано было отлично,пластинка ровная и чистая.Советую к приобретению



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[4601620108594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
BREEV
Альбом (сингл)
ПЕРВЫЙ
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Первый луч, Лист, Шанель, Планеты, Сон, Вчерашний день, Одиноко, Гроза, Над головой, Песня тишины
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Дебютный студийный альбом 2018 года российского рок-коллектива Breev. Альбом погружает слушателя в психоделические фактуры начала 70-х. Настоящей высокой точкой альбома являются гитарные соло Павла Бреева, сыгранные на винтажных инструментах всё тех же 60-х и 70-х. Удивительно теплые аналоговые звуки, пропущенные через уникальные эффекты - именно они насыщают песни чувственным колоритом, который, перемешиваясь с виртуозной игрой ритм секции (Дмитрий Белоусов -бас и Алексей Дьячков - барабаны) и неземной электроникой (Вячеслав Зарубов - клавиши), (стихи - Андрея Гарбарчика) создают странную и завораживающую "собственную географию холста". Альбом помог спродюсировать Павлу Брееву опытный Владимир Матецкий, на его же студии Михаил Казанок добавил в треки электронные "биты" и спецэффекты, давшие песням характерный призвук и драйв 2018 года. Мастеринг делался на знаменитой студии Cutting Room в Стокгольме, конечный звук "наруливал" Мартин Анкелиус (Da Buzz, A-teens, Pandora).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное издание,треки приятные,упаковано было отлично,пластинка ровная и чистая.Советую к приобретению


Breev - Первый (4601620108594) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 950 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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