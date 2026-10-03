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Howlin' Wolf - Blues From Hell (5060403742230) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Howlin' Wolf - Blues From Hell (5060403742230) виниловая пластинка

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Howlin&#039; Wolf - Blues From Hell (5060403742230) виниловая пластинка - фото 1
Howlin&#039; Wolf - Blues From Hell (5060403742230) виниловая пластинка - фото 2
Howlin&#039; Wolf - Blues From Hell (5060403742230) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Howlin' Wolf
Альбом (сингл)
BLUES FROM HELL
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Howlin&#039; Wolf - Blues From Hell (5060403742230) виниловая пластинка - фото 1
  • Howlin&#039; Wolf - Blues From Hell (5060403742230) виниловая пластинка - фото 2
  • Howlin&#039; Wolf - Blues From Hell (5060403742230) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388335
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Howlin' Wolf - Blues From Hell (5060403742230) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция WOLF, HOWLIN'
filter_none Товар входит в коллекцию WOLF, HOWLIN'

Коллекция WOLF, HOWLIN'


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Howlin' Wolf
Альбом (сингл)
BLUES FROM HELL
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Spoonful, Evil (Is Going On), Smokestack Lightnin', Don't Mess With My Baby, How Many More Years, I've Been Abused, I Better Go Now, Forty Four, I Asked For Water, My Life, Nature, Poor Boy, Mr. Airplane Man, Who Will Be Next?, Moanin' For My Baby, Crying At Daybreak, Who's Been Talking?, My Baby Stole Off, I Have A Little Girl, Change My Way, The Wolf Is At Your Door, Moanin' At Midnight, The Natchez Burnin', Getting Old And Grey, You Can't Be Beat, No Place To Go, Goin' Back Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Howlin' Wolf - Blues From Hell (5060403742230) виниловая пластинка

Track List

A1Spoonful
A2Evil (Is Going On)
A3Smokestack Lightnin'
A4Don't Mess With My Baby
A5How Many More Years
A6I've Been Abused
A7I Better Gone Now
B1Forty Four
B2I Asked For Water (She Gave Me Gasoline)
B3My Life
B4Nature
B5Poor Boy
B6Mr. Airplain Man
B7Who Will Be Next?
C1Moanin' For My Baby
C2Crying At Daybreak
C3Who's Been Talking?
C4Baby, Baby How Long?
C5Back Door Man
C6Change My Way
D1The Wolf Is At Your Door
D2Moanin' At Midnight
D3The Natchez Burnin'
D4You Can't Be Beat
D5No Place To Go
D6Goin' Back Home
D7Little Red Rooster

Отзывы о товаре Howlin' Wolf - Blues From Hell (5060403742230) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Howlin' Wolf
Альбом (сингл)
BLUES FROM HELL
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Spoonful, Evil (Is Going On), Smokestack Lightnin', Don't Mess With My Baby, How Many More Years, I've Been Abused, I Better Go Now, Forty Four, I Asked For Water, My Life, Nature, Poor Boy, Mr. Airplane Man, Who Will Be Next?, Moanin' For My Baby, Crying At Daybreak, Who's Been Talking?, My Baby Stole Off, I Have A Little Girl, Change My Way, The Wolf Is At Your Door, Moanin' At Midnight, The Natchez Burnin', Getting Old And Grey, You Can't Be Beat, No Place To Go, Goin' Back Home
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Spoonful
A2Evil (Is Going On)
A3Smokestack Lightnin'
A4Don't Mess With My Baby
A5How Many More Years
A6I've Been Abused
A7I Better Gone Now
B1Forty Four
B2I Asked For Water (She Gave Me Gasoline)
B3My Life
B4Nature
B5Poor Boy
B6Mr. Airplain Man
B7Who Will Be Next?
C1Moanin' For My Baby
C2Crying At Daybreak
C3Who's Been Talking?
C4Baby, Baby How Long?
C5Back Door Man
C6Change My Way
D1The Wolf Is At Your Door
D2Moanin' At Midnight
D3The Natchez Burnin'
D4You Can't Be Beat
D5No Place To Go
D6Goin' Back Home
D7Little Red Rooster
Самовывоз
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Отзывы


Howlin' Wolf - Blues From Hell (5060403742230) виниловая пластинка - стоимость товара 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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