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Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка

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Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 1
Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 2
Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 3
Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 4
Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 5
Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 6
Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 7
Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.02.2020
Исполнитель
Stone Temple Pilots
Альбом (сингл)
PERDIDA
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 1
  • Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 2
  • Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 3
  • Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 4
  • Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 5
  • Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 6
  • Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 7
  • Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388174
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.02.2020
Исполнитель
Stone Temple Pilots
Альбом (сингл)
PERDIDA
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка

Track List

A1Fare Thee Well
A2Three Wishes
A3Perdida
A4I Didn't Know The Time
A5Years
B1She's My Queen
B2Miles Away
B3You Found Yourself While Losing Your Heart
B4I Once Sat At Your Table
B5Sunburst

Отзывы о товаре Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.02.2020
Исполнитель
Stone Temple Pilots
Альбом (сингл)
PERDIDA
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Fare Thee Well
A2Three Wishes
A3Perdida
A4I Didn't Know The Time
A5Years
B1She's My Queen
B2Miles Away
B3You Found Yourself While Losing Your Heart
B4I Once Sat At Your Table
B5Sunburst
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stone Temple Pilots - Perdida (0603497853502) виниловая пластинка - купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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