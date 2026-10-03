Cliff Richard - Move It! (5060397601957) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cliff Richard
Альбом (сингл)
MOVE IT
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 388057
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Загружаем...
3 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cliff Richard
Альбом (сингл)
MOVE IT
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Move It, Please Don't Tease, Livin' Lovin' Doll, Travellin' Light, Gee Whiz It's You, Bachelor Boy, It'll Be Me, Dynamite, Do You Wanna Dance, Forty Days (To Come Back Home), Apron Strings, High Class Baby, A Girl Like You, D' In Love, Nine Times Out Of Ten, Living Doll, What'd I Say, The Young Ones
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cliff Richard - Move It! (5060397601957) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Move It
|A2
|Please Don't Tease
|A3
|Livin' Lovin' Doll
|A4
|Travellin' Light
|A5
|Gee Whiz It's You
|A6
|Bachelor Boy
|A7
|It'll Be Me
|A8
|Dynamite
|A9
|Do You Wanna Dance
|B1
|Forty Days (To Come Back Home)
|B2
|Apron String
|B3
|High Class Baby
|B4
|A Girl Like You
|B5
|'D' In Love
|B6
|Nine Times Out Of Ten
|B7
|Livin' Doll
|B8
|What'd I Say
|B9
|The Young Ones
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cliff Richard
Альбом (сингл)
MOVE IT
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Move It, Please Don't Tease, Livin' Lovin' Doll, Travellin' Light, Gee Whiz It's You, Bachelor Boy, It'll Be Me, Dynamite, Do You Wanna Dance, Forty Days (To Come Back Home), Apron Strings, High Class Baby, A Girl Like You, D' In Love, Nine Times Out Of Ten, Living Doll, What'd I Say, The Young Ones
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Move It
|A2
|Please Don't Tease
|A3
|Livin' Lovin' Doll
|A4
|Travellin' Light
|A5
|Gee Whiz It's You
|A6
|Bachelor Boy
|A7
|It'll Be Me
|A8
|Dynamite
|A9
|Do You Wanna Dance
|B1
|Forty Days (To Come Back Home)
|B2
|Apron String
|B3
|High Class Baby
|B4
|A Girl Like You
|B5
|'D' In Love
|B6
|Nine Times Out Of Ten
|B7
|Livin' Doll
|B8
|What'd I Say
|B9
|The Young Ones
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cliff Richard - Move It! (5060397601957) виниловая пластинка - по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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