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Cliff Richard - Move It! (5060397601957) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cliff Richard - Move It! (5060397601957) виниловая пластинка

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Cliff Richard - Move It! (5060397601957) виниловая пластинка - фото 1
Cliff Richard - Move It! (5060397601957) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cliff Richard
Альбом (сингл)
MOVE IT
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cliff Richard - Move It! (5060397601957) виниловая пластинка - фото 1
  • Cliff Richard - Move It! (5060397601957) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388057
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cliff Richard - Move It! (5060397601957) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cliff Richard
Альбом (сингл)
MOVE IT
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Move It, Please Don't Tease, Livin' Lovin' Doll, Travellin' Light, Gee Whiz It's You, Bachelor Boy, It'll Be Me, Dynamite, Do You Wanna Dance, Forty Days (To Come Back Home), Apron Strings, High Class Baby, A Girl Like You, D' In Love, Nine Times Out Of Ten, Living Doll, What'd I Say, The Young Ones
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cliff Richard - Move It! (5060397601957) виниловая пластинка

Track List

A1Move It
A2Please Don't Tease
A3Livin' Lovin' Doll
A4Travellin' Light
A5Gee Whiz It's You
A6Bachelor Boy
A7It'll Be Me
A8Dynamite
A9Do You Wanna Dance
B1Forty Days (To Come Back Home)
B2Apron String
B3High Class Baby
B4A Girl Like You
B5'D' In Love
B6Nine Times Out Of Ten
B7Livin' Doll
B8What'd I Say
B9The Young Ones

Отзывы о товаре Cliff Richard - Move It! (5060397601957) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cliff Richard
Альбом (сингл)
MOVE IT
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Move It, Please Don't Tease, Livin' Lovin' Doll, Travellin' Light, Gee Whiz It's You, Bachelor Boy, It'll Be Me, Dynamite, Do You Wanna Dance, Forty Days (To Come Back Home), Apron Strings, High Class Baby, A Girl Like You, D' In Love, Nine Times Out Of Ten, Living Doll, What'd I Say, The Young Ones
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Move It
A2Please Don't Tease
A3Livin' Lovin' Doll
A4Travellin' Light
A5Gee Whiz It's You
A6Bachelor Boy
A7It'll Be Me
A8Dynamite
A9Do You Wanna Dance
B1Forty Days (To Come Back Home)
B2Apron String
B3High Class Baby
B4A Girl Like You
B5'D' In Love
B6Nine Times Out Of Ten
B7Livin' Doll
B8What'd I Say
B9The Young Ones
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cliff Richard - Move It! (5060397601957) виниловая пластинка - по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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