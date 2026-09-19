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Marley, Bob, In Dub (5060348582847) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marley, Bob, In Dub (5060348582847) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Marley, Bob, In Dub (5060348582847)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387834
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marley, Bob, In Dub (5060348582847) виниловая пластинка

Track List

A1Soul Rebel (Pistel Dub Mix)
A2Hypocrites (Dub)
A3Mr. Chatterbox (Dub)
A4Satisfy My Soul Jah-Jah (Dub)
A5Redder Than Red (Dub)
A6Don't Rock My Boat (In Dub Remix)
B1Try Me (Dub)
B2Mellow Mood (Dub)
B3Soul Almighty (Dub)
B4My Cup (Dub)
B5Put It On (Astralasia Dub)
B6Thank You Lord (Dub)

Отзывы о товаре Marley, Bob, In Dub (5060348582847) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Soul Rebel (Pistel Dub Mix)
A2Hypocrites (Dub)
A3Mr. Chatterbox (Dub)
A4Satisfy My Soul Jah-Jah (Dub)
A5Redder Than Red (Dub)
A6Don't Rock My Boat (In Dub Remix)
B1Try Me (Dub)
B2Mellow Mood (Dub)
B3Soul Almighty (Dub)
B4My Cup (Dub)
B5Put It On (Astralasia Dub)
B6Thank You Lord (Dub)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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