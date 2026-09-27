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Mastodon - Crack The Skye (0093624979098) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mastodon - Crack The Skye (0093624979098) виниловая пластинка

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Mastodon - Crack The Skye (0093624979098) виниловая пластинка - фото 1
Mastodon - Crack The Skye (0093624979098) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
CRACK THE SKYE
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mastodon - Crack The Skye (0093624979098) виниловая пластинка - фото 1
  • Mastodon - Crack The Skye (0093624979098) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387844
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624979098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
CRACK THE SKYE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Oblivion, Divinations, Quintessence, Usurper, Escape, Martyr, Spiral, Ghost Of Karelia, Crack The Skye, The Last Baron
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mastodon - Crack The Skye (0093624979098) виниловая пластинка

Track List

A1Oblivion5:47
A2Divinations3:39
A3Quintessence5:27

The Czar

A4aUsurper
A4bEscape
A4cMartyr
A4dSpiral

-

B1Ghost Of Karelia5:25
B2Crack The Skye5:54
B3The Last Baron13:01

Отзывы о товаре Mastodon - Crack The Skye (0093624979098) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624979098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
CRACK THE SKYE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Oblivion, Divinations, Quintessence, Usurper, Escape, Martyr, Spiral, Ghost Of Karelia, Crack The Skye, The Last Baron
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Oblivion5:47
A2Divinations3:39
A3Quintessence5:27

The Czar

A4aUsurper
A4bEscape
A4cMartyr
A4dSpiral

-

B1Ghost Of Karelia5:25
B2Crack The Skye5:54
B3The Last Baron13:01
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Отзывы


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