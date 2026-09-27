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Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка

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Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка - фото 1
Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка - фото 2
Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка - фото 3
Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка - фото 4
Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка - фото 5
Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка - фото 6
Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Fred Again
Альбом (сингл)
Actual Life
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка - фото 1
  • Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка - фото 2
  • Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка - фото 3
  • Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка - фото 4
  • Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка - фото 5
  • Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка - фото 6
  • Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627739
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Fred Again
Альбом (сингл)
Actual Life
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: April 14 2020, Kyle (I Found You), Dermot (See Yourself In My Eyes), Yasminah (See Your Face Again), Hackney (Interlude), Julia (Deep Diving), Adam (Interlude), Me (Heavy), Big Hen (Steal My Joy), Marnie (Wish I Had U), Sabrina (I Am A Party), Lydia (Please Make It Better), Carlos (Make It Thru), Angie (Interlude), Angie (Ive Been Lost), December 17 2020, Marea (Weve Lost Dancing)

Отзывы о товаре Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Fred Again
Альбом (сингл)
Actual Life
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: April 14 2020, Kyle (I Found You), Dermot (See Yourself In My Eyes), Yasminah (See Your Face Again), Hackney (Interlude), Julia (Deep Diving), Adam (Interlude), Me (Heavy), Big Hen (Steal My Joy), Marnie (Wish I Had U), Sabrina (I Am A Party), Lydia (Please Make It Better), Carlos (Make It Thru), Angie (Interlude), Angie (Ive Been Lost), December 17 2020, Marea (Weve Lost Dancing)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fred Again - Actual Life (April 14 - Decemer 17 2020) (Clear) (0190296227905) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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