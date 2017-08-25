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Jonny Lang - Signs (0819873014799) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jonny Lang - Signs (0819873014799) виниловая пластинка

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Jonny Lang - Signs (0819873014799) виниловая пластинка - фото 1
Jonny Lang - Signs (0819873014799) виниловая пластинка - фото 2
Jonny Lang - Signs (0819873014799) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.08.2017
Исполнитель
Jonny Lang
Альбом (сингл)
Signs
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jonny Lang - Signs (0819873014799) виниловая пластинка - фото 1
  • Jonny Lang - Signs (0819873014799) виниловая пластинка - фото 2
  • Jonny Lang - Signs (0819873014799) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624857
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jonny Lang - Signs (0819873014799) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.08.2017
Исполнитель
Jonny Lang
Альбом (сингл)
Signs
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jonny Lang - Signs (0819873014799) виниловая пластинка

Signs-седьмой студийный альбом американского блюзового гитариста Джонни Лэнга, выпущенный 1 сентября в Европе и 8 сентября 2017 года в Северной Америке. Премьера песни Stronger Together состоялась на Billboard 11 августа. Он был выбран AllMusic как один из лучших блюзовых альбомов 2017 года.

Отзывы о товаре Jonny Lang - Signs (0819873014799) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.08.2017
Исполнитель
Jonny Lang
Альбом (сингл)
Signs
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Signs-седьмой студийный альбом американского блюзового гитариста Джонни Лэнга, выпущенный 1 сентября в Европе и 8 сентября 2017 года в Северной Америке. Премьера песни Stronger Together состоялась на Billboard 11 августа. Он был выбран AllMusic как один из лучших блюзовых альбомов 2017 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jonny Lang - Signs (0819873014799) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3210 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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