Roxette - Rox Rmx (5054197816567) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roxette
Альбом (сингл)
Rox Rmx
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695082
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197816567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roxette
Альбом (сингл)
Rox Rmx
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Fading Like a Flower (Roxette + Galantis Remix), Stars (Almighty 12" Definitive Mix), Real Sugar (Shooting Star Treatment), The Centre of the Heart (Is a Suburb to the Brain) (Stonebridge Club Mix Edit), The Look (Rapino 7" Remix), Why Don't You Bring Me Flowers? (Addeboy Vs. Cliff Remix), Wish I Could Fly (Stonebridge R&B Mix), Some Other Summer (Alexander Brown Remix), From a Distance (Singsing Version), Reveal (The Attic Remix), Crush on You (Almighty Club Mix), Dressed for Success (New Radio
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Roxette - Rox Rmx (5054197816567) виниловая пластинка
Первая коллекция ремиксов из хранилищ Roxette, охватывающая более 35 лет: «ремиксы, созданные громкими и крошечными именами, с огромными бюджетами и вообще без бюджета».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197816567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roxette
Альбом (сингл)
Rox Rmx
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Fading Like a Flower (Roxette + Galantis Remix), Stars (Almighty 12" Definitive Mix), Real Sugar (Shooting Star Treatment), The Centre of the Heart (Is a Suburb to the Brain) (Stonebridge Club Mix Edit), The Look (Rapino 7" Remix), Why Don't You Bring Me Flowers? (Addeboy Vs. Cliff Remix), Wish I Could Fly (Stonebridge R&B Mix), Some Other Summer (Alexander Brown Remix), From a Distance (Singsing Version), Reveal (The Attic Remix), Crush on You (Almighty Club Mix), Dressed for Success (New Radio
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Первая коллекция ремиксов из хранилищ Roxette, охватывающая более 35 лет: «ремиксы, созданные громкими и крошечными именами, с огромными бюджетами и вообще без бюджета».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Roxette - Rox Rmx (5054197816567) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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