Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2012
Исполнитель
FRANKLIN, ARETHA
Альбом (сингл)
LADY SOUL
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 387567
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3 040 руб.
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Коллекция FRANKLIN, ARETHA
Коллекция FRANKLIN, ARETHA
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В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитFranklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227971632
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2012
Исполнитель
FRANKLIN, ARETHA
Альбом (сингл)
LADY SOUL
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Chain Of Fools
|2:45
|A2
|Money Won't Change You
|2:02
|A3
|People Get Ready
|3:35
|A4
|Niki Hoeky
|2:33
|A5
|(You Make Me Feel Like) A Natural Woman
|2:37
|B1
|Since You've Been Gone (Sweet Sweet Baby)
|2:18
|B2
|Good To Me As I Am To You
|3:25
|B3
|Come Back Baby
|2:29
|B4
|Groovin'
|2:45
|B5
|Ain't No Way
|4:12
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227971632
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2012
Исполнитель
FRANKLIN, ARETHA
Альбом (сингл)
LADY SOUL
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|Chain Of Fools
|2:45
|A2
|Money Won't Change You
|2:02
|A3
|People Get Ready
|3:35
|A4
|Niki Hoeky
|2:33
|A5
|(You Make Me Feel Like) A Natural Woman
|2:37
|B1
|Since You've Been Gone (Sweet Sweet Baby)
|2:18
|B2
|Good To Me As I Am To You
|3:25
|B3
|Come Back Baby
|2:29
|B4
|Groovin'
|2:45
|B5
|Ain't No Way
|4:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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