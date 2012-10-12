Top.Mail.Ru
Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото 1
Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото 2
Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото 3
Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото 4
Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото 5
Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото 6
Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2012
Исполнитель
FRANKLIN, ARETHA
Альбом (сингл)
LADY SOUL
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото 1
  • Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото 2
  • Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото 3
  • Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото 4
  • Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото 5
  • Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото 6
  • Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387567
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FRANKLIN, ARETHA
filter_none Товар входит в коллекцию FRANKLIN, ARETHA

Коллекция FRANKLIN, ARETHA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227971632
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2012
Исполнитель
FRANKLIN, ARETHA
Альбом (сингл)
LADY SOUL
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка

Track List

A1Chain Of Fools2:45
A2Money Won't Change You2:02
A3People Get Ready3:35
A4Niki Hoeky2:33
A5(You Make Me Feel Like) A Natural Woman2:37
B1Since You've Been Gone (Sweet Sweet Baby)2:18
B2Good To Me As I Am To You3:25
B3Come Back Baby2:29
B4Groovin'2:45
B5Ain't No Way4:12

Отзывы о товаре Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227971632
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2012
Исполнитель
FRANKLIN, ARETHA
Альбом (сингл)
LADY SOUL
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1Chain Of Fools2:45
A2Money Won't Change You2:02
A3People Get Ready3:35
A4Niki Hoeky2:33
A5(You Make Me Feel Like) A Natural Woman2:37
B1Since You've Been Gone (Sweet Sweet Baby)2:18
B2Good To Me As I Am To You3:25
B3Come Back Baby2:29
B4Groovin'2:45
B5Ain't No Way4:12
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Franklin, Aretha, Lady Soul (0081227971632) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...