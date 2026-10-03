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Aretha Franklin - The Atlantic Singles Collection 1967 - 1970 (0603497858040) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aretha Franklin - The Atlantic Singles Collection 1967 - 1970 (0603497858040) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Franklin, Aretha, The Atlantic Singles Collection 1967-1970
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184891
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Aretha Franklin - The Atlantic Singles Collection 1967 - 1970 (0603497858040) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FRANKLIN, ARETHA
filter_none Товар входит в коллекцию FRANKLIN, ARETHA

Коллекция FRANKLIN, ARETHA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aretha Franklin - The Atlantic Singles Collection 1967 - 1970 (0603497858040) виниловая пластинка

Track List

A1I Never Loved A Man (The Way I Loved You)2:47
A2Do Right Woman - Do Right Man2:45
A3Respect2:26
A4Baby I Love You2:40
A5A Natural Woman (You Make Me Feel Like)2:42
A6Chain Of Fools2:45
B1(Sweet Sweet Baby) Since You've Been Gone2:18
B2Ain't No Way4:12
B3Think2:15
B4You Send Me2:25
B5The House That Jack Built2:18
B6I Say A Little Prayer2:41
C1See Saw2:42
C2My Song3:23
C3The Weight2:52
C4Tracks Of My Tears2:53
C5I Can't See Myself Leaving You3:00
C6Gentle On My Mind2:26
C7Share Your Love With Me3:16
D1Eleanor Rigby2:35
D2Call Me3:16
D3Son Of A Preacher Man3:04
D4Spirit In The Dark2:58
D5Don't Play That Song3:00
D6Border Song (Holy Moses)3:20

Отзывы о товаре Aretha Franklin - The Atlantic Singles Collection 1967 - 1970 (0603497858040) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1I Never Loved A Man (The Way I Loved You)2:47
A2Do Right Woman - Do Right Man2:45
A3Respect2:26
A4Baby I Love You2:40
A5A Natural Woman (You Make Me Feel Like)2:42
A6Chain Of Fools2:45
B1(Sweet Sweet Baby) Since You've Been Gone2:18
B2Ain't No Way4:12
B3Think2:15
B4You Send Me2:25
B5The House That Jack Built2:18
B6I Say A Little Prayer2:41
C1See Saw2:42
C2My Song3:23
C3The Weight2:52
C4Tracks Of My Tears2:53
C5I Can't See Myself Leaving You3:00
C6Gentle On My Mind2:26
C7Share Your Love With Me3:16
D1Eleanor Rigby2:35
D2Call Me3:16
D3Son Of A Preacher Man3:04
D4Spirit In The Dark2:58
D5Don't Play That Song3:00
D6Border Song (Holy Moses)3:20
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aretha Franklin - The Atlantic Singles Collection 1967 - 1970 (0603497858040) виниловая пластинка - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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