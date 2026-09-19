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Coltrane, John, My Favourite Things (5060397601469) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Coltrane, John, My Favourite Things (5060397601469) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Coltrane, John, My Favourite Things (barcode 5060397601469) - фото 1
Виниловая пластинка Coltrane, John, My Favourite Things (barcode 5060397601469) - фото 2
Виниловая пластинка Coltrane, John, My Favourite Things (barcode 5060397601469) - фото 3
Виниловая пластинка Coltrane, John, My Favourite Things (barcode 5060397601469) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Coltrane, John, My Favourite Things (barcode 5060397601469) - фото 1
  • Виниловая пластинка Coltrane, John, My Favourite Things (barcode 5060397601469) - фото 2
  • Виниловая пластинка Coltrane, John, My Favourite Things (barcode 5060397601469) - фото 3
  • Виниловая пластинка Coltrane, John, My Favourite Things (barcode 5060397601469) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387450
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coltrane, John, My Favourite Things (5060397601469) виниловая пластинка

Track List

A1My Favorite Things
A2Everytime We Say Goodbye
B1Summertime
B2But Not For Me

Отзывы о товаре Coltrane, John, My Favourite Things (5060397601469) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1My Favorite Things
A2Everytime We Say Goodbye
B1Summertime
B2But Not For Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coltrane, John, My Favourite Things (5060397601469) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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