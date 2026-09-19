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Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002) купить с доставкой в Москве
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Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002)

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Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002) - фото 1
Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002) - фото 2
Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002) - фото 3
Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002) - фото 4
Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002) - фото 5
Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект аксессуаров
  • Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002) - фото 1
  • Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002) - фото 2
  • Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002) - фото 3
  • Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002) - фото 4
  • Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002) - фото 5
  • Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386310
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Характеристики

Бренд
Rycote
Тип товара
Комплект аксессуаров
Комплектация
крепление, экран, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, г.
200

Описание товара Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002)

Студийный комплект антивибрационных подвесов с фильтром для микрофона.

Отзывы о товаре Комплект студийный для микрофона Rycote InVision USM Studio Kit (RYC045002)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Rycote
Тип товара
Комплект аксессуаров
Комплектация
крепление, экран, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Студийный комплект антивибрационных подвесов с фильтром для микрофона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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