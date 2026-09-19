Чехол для объектива LowePro Lens Case 11x18cm LP36980-0WW черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол для объектива
Размер
15х14,5х22,5 см
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384513
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол для объектива
Размер
15х14,5х22,5 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
500
Описание товара Чехол для объектива LowePro Lens Case 11x18cm LP36980-0WW черный
Серия Lowepro Lens Case Series разработана специально для хранения и транспортировки коротких и длинных объективов. Мягкая трикотажная внутренняя подкладка, жесткое основание и затягивающиеся ремни надежно защищают оптику от внешних механических повреждений и царапин. Внешний водоотталкивающий и непротирающийся материал обеспечит долгий срок службы сумки. Футляры можно носить на плече или крепить к сумкам и рюкзакам с помощью системы SlipLock.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чехол для объектива
Размер
15х14,5х22,5 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Серия Lowepro Lens Case Series разработана специально для хранения и транспортировки коротких и длинных объективов. Мягкая трикотажная внутренняя подкладка, жесткое основание и затягивающиеся ремни надежно защищают оптику от внешних механических повреждений и царапин. Внешний водоотталкивающий и непротирающийся материал обеспечит долгий срок службы сумки. Футляры можно носить на плече или крепить к сумкам и рюкзакам с помощью системы SlipLock.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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