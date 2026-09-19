Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для объектива
Размер
15х12,5х18,5 см
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384524
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для объектива
Размер
15х12,5х18,5 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, г.
900
Описание товара Сумка для объектива LowePro ProTactic Lens Exchange 100AW LP37179-PWW черный
Новаторская конструкция позволяет менять объективы одной рукой – футляр временно удерживает два объектива, когда вы снимаете рабочий объектив и берете запасной. После смены объективов футляр складывается для переноски одного объектива. Включает: всепогодный чехол All Weather AW Cover, крепежные петли SlipLock, удобную основную ручку, съемный плечевой ремень.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сумка для объектива
Размер
15х12,5х18,5 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Новаторская конструкция позволяет менять объективы одной рукой – футляр временно удерживает два объектива, когда вы снимаете рабочий объектив и берете запасной. После смены объективов футляр складывается для переноски одного объектива. Включает: всепогодный чехол All Weather AW Cover, крепежные петли SlipLock, удобную основную ручку, съемный плечевой ремень.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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