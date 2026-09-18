Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 13x32cm LP36307-PWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол для объектива
Размер
20х18х35,5
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 268658
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол для объектива
Размер
20х18х35,5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
500
Описание товара Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 13x32cm LP36307-PWW
Сумка изготовлена из цельной конструкции на основе пены и прочного нейлона. Это дает отличную защиту от влаги, песка и грязи, а также от ударов и случайных падений. Каждый чехол Lowepro разработан под определенный размер объектива, это обеспечивает плотное прилегание к внутренним стенкам чехла, чтобы избежать сотрясений при падении или ударах. Маркировка 13 x 32cm означает, что чехол подойдет для телеобъектива до 13см в диаметре и 32см в длину.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чехол для объектива
Размер
20х18х35,5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Сумка изготовлена из цельной конструкции на основе пены и прочного нейлона. Это дает отличную защиту от влаги, песка и грязи, а также от ударов и случайных падений. Каждый чехол Lowepro разработан под определенный размер объектива, это обеспечивает плотное прилегание к внутренним стенкам чехла, чтобы избежать сотрясений при падении или ударах. Маркировка 13 x 32cm означает, что чехол подойдет для телеобъектива до 13см в диаметре и 32см в длину.
Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 13x32cm LP36307-PWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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