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Чехол для хранения и чистки оптики Giotto's G-CL3633 купить с доставкой в Москве
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Чехол для хранения и чистки оптики Giotto's G-CL3633

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Чехол для хранения и чистки оптики Giotto&#039;s G-CL3633 - фото 1
Чехол для хранения и чистки оптики Giotto&#039;s G-CL3633 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Размер
12х30 см
Цвет
голубой
  • Чехол для хранения и чистки оптики Giotto&#039;s G-CL3633 - фото 1
  • Чехол для хранения и чистки оптики Giotto&#039;s G-CL3633 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384123
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Характеристики

Бренд
Giotto's
Тип товара
Чехол
Размер
12х30 см
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
500

Описание товара Чехол для хранения и чистки оптики Giotto's G-CL3633

Чехол из Микрофибры Giotto’s используется для хранения электроники малого размера, линз и драгоценностей. Служит для предохранения от отпечатков пальцев, пятен, грязи и пыли на поверхностях. Препятствует затиранию.

Отзывы о товаре Чехол для хранения и чистки оптики Giotto's G-CL3633




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Характеристики
Бренд
Giotto's
Тип товара
Чехол
Размер
12х30 см
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол из Микрофибры Giotto’s используется для хранения электроники малого размера, линз и драгоценностей. Служит для предохранения от отпечатков пальцев, пятен, грязи и пыли на поверхностях. Препятствует затиранию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для хранения и чистки оптики Giotto's G-CL3633 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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