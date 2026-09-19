Фен BaByliss Pro BAB6520RE Caruso

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Фены
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 381424
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Фен BaByliss BAB6520RE невероятно мощный, стильный и эргономичный. Он создан для настоящих профессионалов парикмахерского искусства! Мощный и долговечный мотор 2400 Вт обеспечивает высокую скорость потока воздуха 128 км/ч. Два концентратора с эффектом Venturi позволяют увеличить мощность воздушного потока на 20%. Сопла имеют размеры 6 мм х 60 мм и 6 мм х 75 мм. С такими насадками высушить волосы можно еще быстрее и эффективнее. Простая регулировка температурного и скоростного режима. Функция моментального охлаждения воздуха. Ее используют для лучшей фиксации готового локона. Продуманная конструкция обеспечивает удобство использования фена на протяжении всего рабочего дня. Прекрасная длина шнура 2,7 м дает возможность работать комфортно феном на большом расстоянии. Петелька на ручке предусмотрена для хранения прибора в подвешенном состоянии. Простой уход за прибором. Съемный фильтр легко можно почистить от пыли и волос. Фен выполнен в лаконичном дизайне черного цвета, поэтому он гармонично впишется в интерьер и стиль любого салона. BaByliss BAB6520RE выпускается на фабрике в Италии, что гарантирует его превосходное качество.
Фен BaByliss BAB6520RE невероятно мощный, стильный и эргономичный. Он создан для настоящих профессионалов парикмахерского искусства! Мощный и долговечный мотор 2400 Вт обеспечивает высокую скорость потока воздуха 128 км/ч. Два концентратора с эффектом Venturi позволяют увеличить мощность воздушного потока на 20%. Сопла имеют размеры 6 мм х 60 мм и 6 мм х 75 мм. С такими насадками высушить волосы можно еще быстрее и эффективнее. Простая регулировка температурного и скоростного режима. Функция моментального охлаждения воздуха. Ее используют для лучшей фиксации готового локона. Продуманная конструкция обеспечивает удобство использования фена на протяжении всего рабочего дня. Прекрасная длина шнура 2,7 м дает возможность работать комфортно феном на большом расстоянии. Петелька на ручке предусмотрена для хранения прибора в подвешенном состоянии. Простой уход за прибором. Съемный фильтр легко можно почистить от пыли и волос. Фен выполнен в лаконичном дизайне черного цвета, поэтому он гармонично впишется в интерьер и стиль любого салона. BaByliss BAB6520RE выпускается на фабрике в Италии, что гарантирует его превосходное качество.
Фен BaByliss Pro BAB6520RE Caruso - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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