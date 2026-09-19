Набор для чистки оружия Veber Clean Guns .40/410cal
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Характеристики
Тип товара
Наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379838
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наборы
Дополнительно
вес 260 г
Особенности
совместимость - калибр 40 Smith&Wesson (10х22 мм) и 410cal (10 мм)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х4
Вес, г.
300
Описание товара Набор для чистки оружия Veber Clean Guns .40/410cal
Набор Veber Clean Guns.40/410cal предназначен для ухода за оружием: Т-10, Т-12-Grand Power-кал.10х22Т, 10х28Т, Walther кал.10х22Т и т.д., МР-18 кал.410, Сайга-410.40 Smith&Wesson (10х22 мм), МР-80-13Т, МР-353Т кал. 45 Rubber (11, 43 мм).
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Бренд
Тип товара
Наборы
Дополнительно
вес 260 г
Особенности
совместимость - калибр 40 Smith&Wesson (10х22 мм) и 410cal (10 мм)
Страна производитель
Китай
Набор Veber Clean Guns.40/410cal предназначен для ухода за оружием: Т-10, Т-12-Grand Power-кал.10х22Т, 10х28Т, Walther кал.10х22Т и т.д., МР-18 кал.410, Сайга-410.40 Smith&Wesson (10х22 мм), МР-80-13Т, МР-353Т кал. 45 Rubber (11, 43 мм).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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