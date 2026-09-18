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Характеристики
Тип товара
Осветители
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332419
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Описание товара ИК-осветитель Pulsar Digex - X850 (79077)
Pulsar Digex - X850 – инфракрасный (ИК) осветитель для использования с цифровыми прицелами Digex. Работает в диапазоне 850 нм – на грани невидимого спектра. Инфракрасный свет обеспечивает дополнительную подсветку объектов наблюдения при использовании цифровых приборов ночного видения в условиях низкой освещенности (при сильной облачности, отсутствии луны ночью и т. д.) или в полной темноте. ИК-осветитель увеличивает дальность наблюдения, помогает более точно идентифицировать объект наблюдения и детально его рассмотреть. Позволяет отрегулировать положение пятна в поле зрения прицела. Гарантирует четкое и чистое изображение по всему полю зрения. Digex - X850 работает от аккумуляторной батареи APS2.
Pulsar Digex - X850 – инфракрасный (ИК) осветитель для использования с цифровыми прицелами Digex. Работает в диапазоне 850 нм – на грани невидимого спектра. Инфракрасный свет обеспечивает дополнительную подсветку объектов наблюдения при использовании цифровых приборов ночного видения в условиях низкой освещенности (при сильной облачности, отсутствии луны ночью и т. д.) или в полной темноте. ИК-осветитель увеличивает дальность наблюдения, помогает более точно идентифицировать объект наблюдения и детально его рассмотреть. Позволяет отрегулировать положение пятна в поле зрения прицела. Гарантирует четкое и чистое изображение по всему полю зрения. Digex - X850 работает от аккумуляторной батареи APS2.
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