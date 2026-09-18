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ИК-осветитель Pulsar Digex - X850 (79077) купить с доставкой в Москве
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ИК-осветитель Pulsar Digex - X850 (79077)

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ИК-осветитель Pulsar Digex - X850 (79077)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332419
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Характеристики

Бренд
Pulsar
Тип товара
Осветители
Дополнительно
оптическая мощность до 300 мВт
Особенности
диаметр линзы 26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х2
Вес, г.
400

Описание товара ИК-осветитель Pulsar Digex - X850 (79077)

Pulsar Digex - X850 – инфракрасный (ИК) осветитель для использования с цифровыми прицелами Digex. Работает в диапазоне 850 нм – на грани невидимого спектра. Инфракрасный свет обеспечивает дополнительную подсветку объектов наблюдения при использовании цифровых приборов ночного видения в условиях низкой освещенности (при сильной облачности, отсутствии луны ночью и т. д.) или в полной темноте. ИК-осветитель увеличивает дальность наблюдения, помогает более точно идентифицировать объект наблюдения и детально его рассмотреть. Позволяет отрегулировать положение пятна в поле зрения прицела. Гарантирует четкое и чистое изображение по всему полю зрения. Digex - X850 работает от аккумуляторной батареи APS2.

Отзывы о товаре ИК-осветитель Pulsar Digex - X850 (79077)




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Характеристики
Бренд
Pulsar
Тип товара
Осветители
Дополнительно
оптическая мощность до 300 мВт
Особенности
диаметр линзы 26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Pulsar Digex - X850 – инфракрасный (ИК) осветитель для использования с цифровыми прицелами Digex. Работает в диапазоне 850 нм – на грани невидимого спектра. Инфракрасный свет обеспечивает дополнительную подсветку объектов наблюдения при использовании цифровых приборов ночного видения в условиях низкой освещенности (при сильной облачности, отсутствии луны ночью и т. д.) или в полной темноте. ИК-осветитель увеличивает дальность наблюдения, помогает более точно идентифицировать объект наблюдения и детально его рассмотреть. Позволяет отрегулировать положение пятна в поле зрения прицела. Гарантирует четкое и чистое изображение по всему полю зрения. Digex - X850 работает от аккумуляторной батареи APS2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИК-осветитель Pulsar Digex - X850 (79077) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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