ИК-осветитель Pulsar Ultra-X850А (79191)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 363125
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветители
Дополнительно
вес 142 г
Особенности
диаметр линзы 28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х2
Вес, г.
100
Описание товара ИК-осветитель Pulsar Ultra-X850А (79191)
Присоединяемый инфракрасный светодиодный осветитель для цифровых прицелов Digisight Ultra N450 / N455, Digisight Ultra N450 / N455 LRF и других совместимых цифровых приборов Pulsar. Увеличенная дальность действия, длина волны излучения 850 нм, диаметр линзы 28 мм, угол расхождения излучения 13°, регулируемая мощность.
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Бренд
Тип товара
Осветители
Дополнительно
вес 142 г
Особенности
диаметр линзы 28 мм
Страна производитель
Китай
Присоединяемый инфракрасный светодиодный осветитель для цифровых прицелов Digisight Ultra N450 / N455, Digisight Ultra N450 / N455 LRF и других совместимых цифровых приборов Pulsar. Увеличенная дальность действия, длина волны излучения 850 нм, диаметр линзы 28 мм, угол расхождения излучения 13°, регулируемая мощность.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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