Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 376789
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х14х2
Вес, г.
50
Описание товара Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый
Чехол-книжка для PocketBook 740 с покрытием Soft-Touch. Чехол легко превращается в подставку, обеспечивая оптимальные условия для чтения книг под комфортным для этого углом. Кейс-бампер имеет покрытие Soft-Touch.Ридер прочно фиксируется внутри пластикового кейса-бампера.
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Чехол-книжка для PocketBook 740 с покрытием Soft-Touch. Чехол легко превращается в подставку, обеспечивая оптимальные условия для чтения книг под комфортным для этого углом. Кейс-бампер имеет покрытие Soft-Touch.Ридер прочно фиксируется внутри пластикового кейса-бампера.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты
Достоинства:
Комментарий:
отличный чехол! единственное, что не понял, можно ли вертикально книгу посиавить) книга автоматически переходит в сон при закрытии чехла, что очень удобно. По качеству пока не могу сказать, но на первый взгляд - хорошее. Задумался о чехле только после того, как корпус pocketbook 740 почему-то стал липким (покупал очень давно, точно больше 7 лет назад).
Достоинства:
Комментарий:
все отлично
Достоинства:
Комментарий:
отлично
Достоинства:
Комментарий:
аккуратная; села как литая; нет проблем с доступом к слотам и кнопке; внутренняя поверхность обложки флокирована мягким ворсом, вся поверхность держателя книжки прорезинена матовым неолеофобным покрытием (следы остаются).\nвыглядит отлично! как поведёт себя покрытие будет понятно со временем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол. Качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратный чехол. Книжка лежит плотно. Удобен в руке.
Достоинства:
Комментарий:
Всё подошло, беру не в первый раз, предыдущий прожил больше года. При моей эксплуатации это очень хорошо. До этого держались 2-3 месяца
Достоинства:
Комментарий:
Да вроде норм
Достоинства:
Комментарий:
отличный чехол, подошёл идеально
Достоинства:
Комментарий:
отлично подошел к книге
Достоинства:
Комментарий:
Качественный чехол. Добавить, равно как и убавить, нечего.
Достоинства:
Комментарий:
Достойное качество!
Достоинства:
Комментарий:
Сел на книгу как влитой.
Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый
Достоинства:
Комментарий:
отличный чехол! единственное, что не понял, можно ли вертикально книгу посиавить) книга автоматически переходит в сон при закрытии чехла, что очень удобно. По качеству пока не могу сказать, но на первый взгляд - хорошее. Задумался о чехле только после того, как корпус pocketbook 740 почему-то стал липким (покупал очень давно, точно больше 7 лет назад).
Достоинства:
Комментарий:
все отлично
Достоинства:
Комментарий:
отлично
Достоинства:
Комментарий:
аккуратная; села как литая; нет проблем с доступом к слотам и кнопке; внутренняя поверхность обложки флокирована мягким ворсом, вся поверхность держателя книжки прорезинена матовым неолеофобным покрытием (следы остаются).\nвыглядит отлично! как поведёт себя покрытие будет понятно со временем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол. Качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратный чехол. Книжка лежит плотно. Удобен в руке.
Достоинства:
Комментарий:
Всё подошло, беру не в первый раз, предыдущий прожил больше года. При моей эксплуатации это очень хорошо. До этого держались 2-3 месяца
Достоинства:
Комментарий:
Да вроде норм
Достоинства:
Комментарий:
отличный чехол, подошёл идеально
Достоинства:
Комментарий:
отлично подошел к книге
Достоинства:
Комментарий:
Качественный чехол. Добавить, равно как и убавить, нечего.
Достоинства:
Комментарий:
Достойное качество!
Достоинства:
Комментарий:
Сел на книгу как влитой.