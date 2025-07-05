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Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый купить с доставкой в Москве
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Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый

13 Отзывы
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Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый - фото 1
Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый - фото 2
Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый - фото 3
Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый - фото 4
Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы
  • Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый - фото 1
  • Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый - фото 2
  • Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый - фото 3
  • Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый - фото 4
  • Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 376789
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Характеристики

Бренд
PocketBook
Тип товара
Чехлы
Размеры в упаковке, см
23х14х2
Вес, г.
50

Описание товара Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый

Чехол-книжка для PocketBook 740 с покрытием Soft-Touch. Чехол легко превращается в подставку, обеспечивая оптимальные условия для чтения книг под комфортным для этого углом. Кейс-бампер имеет покрытие Soft-Touch.Ридер прочно фиксируется внутри пластикового кейса-бампера.

Отзывы о товаре Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый

Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чехол! единственное, что не понял, можно ли вертикально книгу посиавить) книга автоматически переходит в сон при закрытии чехла, что очень удобно. По качеству пока не могу сказать, но на первый взгляд - хорошее. Задумался о чехле только после того, как корпус pocketbook 740 почему-то стал липким (покупал очень давно, точно больше 7 лет назад).
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все отлично
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
отлично
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
аккуратная; села как литая; нет проблем с доступом к слотам и кнопке; внутренняя поверхность обложки флокирована мягким ворсом, вся поверхность держателя книжки прорезинена матовым неолеофобным покрытием (следы остаются).\nвыглядит отлично! как поведёт себя покрытие будет понятно со временем.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Дарья К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол. Качественный.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Борис К.

Достоинства:


Комментарий:
Аккуратный чехол. Книжка лежит плотно. Удобен в руке.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё подошло, беру не в первый раз, предыдущий прожил больше года. При моей эксплуатации это очень хорошо. До этого держались 2-3 месяца
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Да вроде норм
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чехол, подошёл идеально
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично подошел к книге
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный чехол. Добавить, равно как и убавить, нечего.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2023
Екатерина О.

Достоинства:


Комментарий:
Достойное качество!
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2023
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Сел на книгу как влитой.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PocketBook
Тип товара
Чехлы
Описание
Чехол-книжка для PocketBook 740 с покрытием Soft-Touch. Чехол легко превращается в подставку, обеспечивая оптимальные условия для чтения книг под комфортным для этого углом. Кейс-бампер имеет покрытие Soft-Touch.Ридер прочно фиксируется внутри пластикового кейса-бампера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чехол! единственное, что не понял, можно ли вертикально книгу посиавить) книга автоматически переходит в сон при закрытии чехла, что очень удобно. По качеству пока не могу сказать, но на первый взгляд - хорошее. Задумался о чехле только после того, как корпус pocketbook 740 почему-то стал липким (покупал очень давно, точно больше 7 лет назад).
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все отлично
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
отлично
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
аккуратная; села как литая; нет проблем с доступом к слотам и кнопке; внутренняя поверхность обложки флокирована мягким ворсом, вся поверхность держателя книжки прорезинена матовым неолеофобным покрытием (следы остаются).\nвыглядит отлично! как поведёт себя покрытие будет понятно со временем.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Дарья К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол. Качественный.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Борис К.

Достоинства:


Комментарий:
Аккуратный чехол. Книжка лежит плотно. Удобен в руке.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё подошло, беру не в первый раз, предыдущий прожил больше года. При моей эксплуатации это очень хорошо. До этого держались 2-3 месяца
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Да вроде норм
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чехол, подошёл идеально
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично подошел к книге
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный чехол. Добавить, равно как и убавить, нечего.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2023
Екатерина О.

Достоинства:


Комментарий:
Достойное качество!
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2023
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Сел на книгу как влитой.


Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-LGST-RU) светло-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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