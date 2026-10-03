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Держатель для стилуса ONYX BOOX, универсальный купить с доставкой в Москве
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Держатель для стилуса ONYX BOOX, универсальный

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Держатель для стилуса ONYX BOOX, универсальный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639047
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Держатели
Размеры в упаковке, см
15х6х5
Вес, г.
50

Описание товара Держатель для стилуса ONYX BOOX, универсальный

Компактный держатель в виде тканевой петли. Клеится на чехол или другие поверхности.. Клеевая основа 3M 300LSE прочно удержит держатель на чехле. Подойдет для любого чехла ONYX BOOX.

Отзывы о товаре Держатель для стилуса ONYX BOOX, универсальный




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Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Держатели
Описание
Компактный держатель в виде тканевой петли. Клеится на чехол или другие поверхности.. Клеевая основа 3M 300LSE прочно удержит держатель на чехле. Подойдет для любого чехла ONYX BOOX.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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