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Чехол двойной для ONYX BOOX MAX 2/ MAX 2 PRO купить с доставкой в Москве
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Чехол двойной для ONYX BOOX MAX 2/ MAX 2 PRO

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Чехол двойной для ONYX BOOX MAX 2/ MAX 2 PRO
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498404
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Чехол
Размеры в упаковке, см
35х20х3
Вес, г.
100

Описание товара Чехол двойной для ONYX BOOX MAX 2/ MAX 2 PRO

Чехол двойной для ONYX BOOX MAX 2/ MAX 2 PRO

Отзывы о товаре Чехол двойной для ONYX BOOX MAX 2/ MAX 2 PRO




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Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Чехол
Описание
Чехол двойной для ONYX BOOX MAX 2/ MAX 2 PRO
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол двойной для ONYX BOOX MAX 2/ MAX 2 PRO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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