Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная)
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Характеристики
Описание товара Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная)
Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы волос куклы, цвет глаз может варьироваться. Звуковые эффекты могут быть изменены.
Кукла Инна кэжуал 1 — это обновленный, современный образ куклы в стильной одежде, с длинными волнистыми волосами. Она может стать настоящей подружкой для ребенка.
Кукла одета в платье, сшитое из тканей разных фактур. Верх — из трикотажа, а юбка в складку — из шотландки. На ножках — туфельки-балетки.
Игровые и развивающие возможности куклы: при нажатии на звуковое устройство, вставленное в спинку, кукла произносит фразы. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.
Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.
Рост куклы — 43 см.
Глаза — вставные, закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги — из пластмассы.
Игрушка соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
Кукла произносит следующие фразы:
— Привет!
— Я твоя новая подруга.
— Все мои подруги увлекаются танцами, поэтому они такие классные
— Танцы — это пластика, красивая походка и осанка
— А ты любишь танцевать?
— Какие танцы ты знаешь?
— Есть бальные, современные, народные танцы...
— Уметь танцевать — это здорово!
— Давай потанцуем!
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Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы волос куклы, цвет глаз может варьироваться. Звуковые эффекты могут быть изменены.
Кукла Инна кэжуал 1 — это обновленный, современный образ куклы в стильной одежде, с длинными волнистыми волосами. Она может стать настоящей подружкой для ребенка.
Кукла одета в платье, сшитое из тканей разных фактур. Верх — из трикотажа, а юбка в складку — из шотландки. На ножках — туфельки-балетки.
Игровые и развивающие возможности куклы: при нажатии на звуковое устройство, вставленное в спинку, кукла произносит фразы. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.
Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.
Рост куклы — 43 см.
Глаза — вставные, закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги — из пластмассы.
Игрушка соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
Кукла произносит следующие фразы:
— Привет!
— Я твоя новая подруга.
— Все мои подруги увлекаются танцами, поэтому они такие классные
— Танцы — это пластика, красивая походка и осанка
— А ты любишь танцевать?
— Какие танцы ты знаешь?
— Есть бальные, современные, народные танцы...
— Уметь танцевать — это здорово!
— Давай потанцуем!
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