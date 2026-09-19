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Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная) купить с доставкой в Москве
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Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная)

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Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная) - фото 1
Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная) - фото 2
Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная) - фото 3
Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная) - фото 4
Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
43
Звуковые эффекты
да
  • Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная) - фото 1
  • Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная) - фото 2
  • Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная) - фото 3
  • Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная) - фото 4
  • Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
1 690 руб.  2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369575
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
43
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х21х13
Вес, г.
925

Описание товара Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная)

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы волос куклы, цвет глаз может варьироваться. Звуковые эффекты могут быть изменены.

Кукла Инна кэжуал 1 — это обновленный, современный образ куклы в стильной одежде, с длинными волнистыми волосами. Она может стать настоящей подружкой для ребенка.

Кукла одета в платье, сшитое из тканей разных фактур. Верх — из трикотажа, а юбка в складку — из шотландки. На ножках — туфельки-балетки.

Игровые и развивающие возможности куклы: при нажатии на звуковое устройство, вставленное в спинку, кукла произносит фразы. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.

Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.

Рост куклы — 43 см.

Глаза — вставные, закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги — из пластмассы.

Игрушка соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

Кукла произносит следующие фразы:

— Привет!

— Я твоя новая подруга.

— Все мои подруги увлекаются танцами, поэтому они такие классные

— Танцы — это пластика, красивая походка и осанка

— А ты любишь танцевать?

— Какие танцы ты знаешь?

— Есть бальные, современные, народные танцы...

— Уметь танцевать — это здорово!

— Давай потанцуем!

Отзывы о товаре Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
43
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы волос куклы, цвет глаз может варьироваться. Звуковые эффекты могут быть изменены.

Кукла Инна кэжуал 1 — это обновленный, современный образ куклы в стильной одежде, с длинными волнистыми волосами. Она может стать настоящей подружкой для ребенка.

Кукла одета в платье, сшитое из тканей разных фактур. Верх — из трикотажа, а юбка в складку — из шотландки. На ножках — туфельки-балетки.

Игровые и развивающие возможности куклы: при нажатии на звуковое устройство, вставленное в спинку, кукла произносит фразы. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.

Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.

Рост куклы — 43 см.

Глаза — вставные, закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги — из пластмассы.

Игрушка соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

Кукла произносит следующие фразы:

— Привет!

— Я твоя новая подруга.

— Все мои подруги увлекаются танцами, поэтому они такие классные

— Танцы — это пластика, красивая походка и осанка

— А ты любишь танцевать?

— Какие танцы ты знаешь?

— Есть бальные, современные, народные танцы...

— Уметь танцевать — это здорово!

— Давай потанцуем!

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