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Кукла Инна яркий стиль 1 кукла пластмассовая 42 см Весна Весна В3725/о купить с доставкой в Москве
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Кукла Инна яркий стиль 1 кукла пластмассовая 42 см Весна Весна В3725/о

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Кукла Инна яркий стиль 1 кукла пластмассовая 42 см Весна Весна В3725/о - фото 1
Кукла Инна яркий стиль 1 кукла пластмассовая 42 см Весна Весна В3725/о - фото 2
Кукла Инна яркий стиль 1 кукла пластмассовая 42 см Весна Весна В3725/о - фото 3
Кукла Инна яркий стиль 1 кукла пластмассовая 42 см Весна Весна В3725/о - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Световые эффекты
пластик, текстиль
  • Кукла Инна яркий стиль 1 кукла пластмассовая 42 см Весна Весна В3725/о - фото 1
  • Кукла Инна яркий стиль 1 кукла пластмассовая 42 см Весна Весна В3725/о - фото 2
  • Кукла Инна яркий стиль 1 кукла пластмассовая 42 см Весна Весна В3725/о - фото 3
  • Кукла Инна яркий стиль 1 кукла пластмассовая 42 см Весна Весна В3725/о - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 670 руб.  2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396172
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х15х10
Вес, г.
650

Описание товара Кукла Инна яркий стиль 1 кукла пластмассовая 42 см Весна Весна В3725/о

Рост куклы 43 см. Глаза вставные закрывающиеся. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Озвучена.

Отзывы о товаре Кукла Инна яркий стиль 1 кукла пластмассовая 42 см Весна Весна В3725/о




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Рост куклы 43 см. Глаза вставные закрывающиеся. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Озвучена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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