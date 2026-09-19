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Инна Весна дидактическая 2 кукла пластмассовая 43 см В3148 купить с доставкой в Москве
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Инна Весна дидактическая 2 кукла пластмассовая 43 см В3148

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Инна Весна дидактическая 2 кукла пластмассовая 43 см В3148 - фото 1
Инна Весна дидактическая 2 кукла пластмассовая 43 см В3148 - фото 2
Инна Весна дидактическая 2 кукла пластмассовая 43 см В3148 - фото 3
Инна Весна дидактическая 2 кукла пластмассовая 43 см В3148 - фото 4
Инна Весна дидактическая 2 кукла пластмассовая 43 см В3148 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
  • Инна Весна дидактическая 2 кукла пластмассовая 43 см В3148 - фото 1
  • Инна Весна дидактическая 2 кукла пластмассовая 43 см В3148 - фото 2
  • Инна Весна дидактическая 2 кукла пластмассовая 43 см В3148 - фото 3
  • Инна Весна дидактическая 2 кукла пластмассовая 43 см В3148 - фото 4
  • Инна Весна дидактическая 2 кукла пластмассовая 43 см В3148 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
4 190 руб.  7 004 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458514
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х21х13
Вес, кг.
1.15

Описание товара Инна Весна дидактическая 2 кукла пластмассовая 43 см В3148

У куклы подвижные руки и ноги, поворачивается голова. Вставные закрывающиеся глаза

Отзывы о товаре Инна Весна дидактическая 2 кукла пластмассовая 43 см В3148




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Описание
У куклы подвижные руки и ноги, поворачивается голова. Вставные закрывающиеся глаза
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инна Весна дидактическая 2 кукла пластмассовая 43 см В3148 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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