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Милана Весна 18 кукла пластмассовая озвученная 70 см купить с доставкой в Москве
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Милана Весна 18 кукла пластмассовая озвученная 70 см

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Милана Весна 18 кукла пластмассовая озвученная 70 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
есть
Световые эффекты
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
4 230 руб.  7 633 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424007
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
есть
Световые эффекты
пластик
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х20х10
Вес, кг.
2.35

Описание товара Милана Весна 18 кукла пластмассовая озвученная 70 см

Милана Весна 18 может стать настоящей подружкой для ребёнка. У куклы длинные густые прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные. Их можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы, что даёт возможность ребёнку развивать эстетический вкус. В комплект одежды входит: вязаные джемпер, шапка и колготки, куртка с манжетами и воротником из меха и гетры из искусственного меха. Комплект дополнен туфлями. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки, переодевать. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, аксессуара-сумки из лаке, позволяет разнообразить возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Высота куклы 70 см. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально и гармонично: ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки. Дополнительно к кукле можно приобрести комплект одежды.

Отзывы о товаре Милана Весна 18 кукла пластмассовая озвученная 70 см




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
есть
Световые эффекты
пластик
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Милана Весна 18 может стать настоящей подружкой для ребёнка. У куклы длинные густые прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные. Их можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы, что даёт возможность ребёнку развивать эстетический вкус. В комплект одежды входит: вязаные джемпер, шапка и колготки, куртка с манжетами и воротником из меха и гетры из искусственного меха. Комплект дополнен туфлями. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки, переодевать. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, аксессуара-сумки из лаке, позволяет разнообразить возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Высота куклы 70 см. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально и гармонично: ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки. Дополнительно к кукле можно приобрести комплект одежды.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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