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Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см купить с доставкой в Москве
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Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см

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Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 1
Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 2
Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 3
Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 4
Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 5
Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 6
Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 7
Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
есть
Световые эффекты
пластик
  • Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 1
  • Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 2
  • Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 3
  • Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 4
  • Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 5
  • Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 6
  • Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 7
  • Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
2 190 руб.  3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424017
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
есть
Световые эффекты
пластик
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х24х15
Вес, кг.
1.05

Описание товара Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см

Кукла Алиса Праздничная 1 – это современный образ куклы с длинными волнистыми волосами и роскошным платьем, которая сможет стать настоящей подругой для вашего ребёнка. В комплект одежды куклы входит нарядное платье. Верх из парчовой ткани, юбка из шёлка и сетки с блёстками, туфли. Декоративный цветок из парчи по линии талии. Игровые и развивающие возможности куклы: Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Элементы одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразят возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Кукла оснащена механизмом движения, её можно водить за руку. Инструкция прилагается к кукле. Рост куклы 55 см. Кукла озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Во избежание поломки механизма движения куклы её не рекомендуется усаживать. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

Отзывы о товаре Алиса праздничная 1 кукла пластмассовая озвученная 55 см




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
есть
Световые эффекты
пластик
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Алиса Праздничная 1 – это современный образ куклы с длинными волнистыми волосами и роскошным платьем, которая сможет стать настоящей подругой для вашего ребёнка. В комплект одежды куклы входит нарядное платье. Верх из парчовой ткани, юбка из шёлка и сетки с блёстками, туфли. Декоративный цветок из парчи по линии талии. Игровые и развивающие возможности куклы: Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Элементы одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразят возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Кукла оснащена механизмом движения, её можно водить за руку. Инструкция прилагается к кукле. Рост куклы 55 см. Кукла озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Во избежание поломки механизма движения куклы её не рекомендуется усаживать. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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Доставка
Отзывы


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