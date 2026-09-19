Описание товара Кукла ВЕСНА В3662/о Анна кэжуал 2 (озвученная)

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться. Звуковые эффекты могут быть изменены.

Куклу Анна Кэжуал 2 отличает новый, непохожий на других образ. Это очаровательная кукла-девочка с открытым взглядом, пушистыми ресницами, обаятельной улыбкой и роскошными волосами.

В комплект одежды входят прямое платье с рукавом из бархата и колготки. По низу платья и рукавов — оборка из сетки. Платье на спинке застегивается на липкую ленту. На ногах у куклы — кроссовки.

Игровые возможности куклы. Прекрасные длинные волосы, похожие на натуральные, можно завивать, расчесывать и укладывать в разные прически, меняя образ куклы.

При нажатии на звуковое устройство она произносит фразы, побуждающие к действию. Она умеет закрывать глазки, ее можно укладывать спать. Продуманная конструкция позволяет легко сажать, ставить на ножки, переодевать.

Кукла полностью выполнена из современного материала винила. Длина волос — 24 см. Глаза вставные закрывающиеся.

Высота — 42 см.

Кукла озвучена, говорит следующие фразы:

— Привет!

— Я твоя новая подруга.

— Все мои подруги увлекаются танцами, поэтому они такие классные

— Танцы — это пластика, красивая походка и осанка

— А ты любишь танцевать?

— Какие танцы ты знаешь?

— Есть бальные, современные, народные танцы...

— Уметь танцевать — это здорово!

— Давай потанцуем!

Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.