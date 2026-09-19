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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
2 070 руб.
3 383
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492710
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Описание товара Алиса Весна 6, 55 см кукла пластмассовая озвученная
Кукла Алиса Весна 6 может стать настоящей подружкой для ребёнка.Рост куклы 55 см.Кукла озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы.Кукла оснащена механизмом движения, её можно водить за руку. Инструкция прилагается к кукле.Во избежание поломки механизма движения куклы её не рекомендуется усаживать.В комплект одежды куклы входит: платье из шёлка, ободок на голову с бантом из шёлка, туфли.Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.Дополнительно к кукле можно приобрести комплект одежды.Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности.
Кукла Алиса Весна 6 может стать настоящей подружкой для ребёнка.Рост куклы 55 см.Кукла озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы.Кукла оснащена механизмом движения, её можно водить за руку. Инструкция прилагается к кукле.Во избежание поломки механизма движения куклы её не рекомендуется усаживать.В комплект одежды куклы входит: платье из шёлка, ободок на голову с бантом из шёлка, туфли.Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.Дополнительно к кукле можно приобрести комплект одежды.Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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