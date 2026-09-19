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Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00994 Танковый бой купить с доставкой в Москве
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Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00994 Танковый бой

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Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00994 Танковый бой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
карточная, логическая, семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
от 2
Количество деталей
более 400
Среднее время игры, в минутах
10-60 мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
870 руб.  1 343 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369249
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Характеристики

Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
карточная, логическая, семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
от 2
Материал
картон
Количество деталей
более 400
Среднее время игры, в минутах
10-60 мин.
Комплектация
2 игровых поля с экраном, 2 тяжёлых больших танка, 4 средних танка, 6 БТР, 8 бронемашин, 80 красных фишек, 320 белых фишек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х4
Вес, г.
856

Описание товара Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00994 Танковый бой

Как насчет того, чтобы "порубиться в танчики"? Для этого вам не нужен компьютер или игровая приставка - достаточно приобрести настольную игру "Танковый бой"!

В ее составе два игровых пульта, на каждом из которых два поля, миниатюрные втыкающиеся танки, красные и белые фишки. Благодаря "Танковому бою" вы сможете весело провести время с ребенком или с друзьями. Это объединит вас, наладит коммуникацию, вместе вы будете радоваться победам и активно общаться.

Игра развивает логику, память и внимание, навыки построения тактики и стратегии. "Танковый бой" станет отличным подарком. Желаем удачных битв!

Отзывы о товаре Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00994 Танковый бой




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Характеристики
Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
карточная, логическая, семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
от 2
Материал
картон
Количество деталей
более 400
Среднее время игры, в минутах
10-60 мин.
Комплектация
2 игровых поля с экраном, 2 тяжёлых больших танка, 4 средних танка, 6 БТР, 8 бронемашин, 80 красных фишек, 320 белых фишек
Страна производитель
Китай
Описание

Как насчет того, чтобы "порубиться в танчики"? Для этого вам не нужен компьютер или игровая приставка - достаточно приобрести настольную игру "Танковый бой"!

В ее составе два игровых пульта, на каждом из которых два поля, миниатюрные втыкающиеся танки, красные и белые фишки. Благодаря "Танковому бою" вы сможете весело провести время с ребенком или с друзьями. Это объединит вас, наладит коммуникацию, вместе вы будете радоваться победам и активно общаться.

Игра развивает логику, память и внимание, навыки построения тактики и стратегии. "Танковый бой" станет отличным подарком. Желаем удачных битв!

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Отзывы


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