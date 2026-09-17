Top.Mail.Ru
Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36703
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х14
Вес, кг.
1.75

Описание товара Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041

Эксцентриковая (орбитальная) шлифмашина Makita BO5041 - сетевой инструмент мощностью 300 Вт с тарелкой 125 мм для чистовой и промежуточной обработки древесины, металла и лакокрасочных покрытий. Комбинация вращения и орбитального движения обеспечивает высокий класс шлифовки при снижении риска "борозд" и рисок.

Для каких работ подходит

BO5041 удобна для подготовки поверхностей под покраску и лакировку, межслойной шлифовки, обновления мебели и столярных изделий. Машина подходит как для домашних мастеров, так и для профессионального применения в столярных мастерских.

Ключевые особенности

Регулировка скорости (примерно от 4000 до 12 000 об/мин) позволяет подстраиваться под разные материалы и типы абразива. Дополнительная передняя рукоять, эффективное пылеудаление через подошву и относительно небольшая масса повышают контроль над инструментом и снижают утомляемость.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание

Эксцентриковая (орбитальная) шлифмашина Makita BO5041 - сетевой инструмент мощностью 300 Вт с тарелкой 125 мм для чистовой и промежуточной обработки древесины, металла и лакокрасочных покрытий. Комбинация вращения и орбитального движения обеспечивает высокий класс шлифовки при снижении риска "борозд" и рисок.

Для каких работ подходит

BO5041 удобна для подготовки поверхностей под покраску и лакировку, межслойной шлифовки, обновления мебели и столярных изделий. Машина подходит как для домашних мастеров, так и для профессионального применения в столярных мастерских.

Ключевые особенности

Регулировка скорости (примерно от 4000 до 12 000 об/мин) позволяет подстраиваться под разные материалы и типы абразива. Дополнительная передняя рукоять, эффективное пылеудаление через подошву и относительно небольшая масса повышают контроль над инструментом и снижают утомляемость.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5041 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...