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Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR) купить с доставкой в Москве
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Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR)

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Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR) - фото 1
Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR) - фото 2
Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR) - фото 3
Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR) - фото 4
Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR) - фото 5
Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
  • Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR) - фото 1
  • Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR) - фото 2
  • Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR) - фото 3
  • Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR) - фото 4
  • Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR) - фото 5
  • Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362043
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Соотношение сигнал/шум
98
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
Питание
от батарейки 9 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х5
Вес, г.
500

Описание товара Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR)

Saramonic SmartRig XLR микрофонный аудио адаптер для смартфонов с регулировкой уровня громкости и фантомным питанием 48V. Работа от 9V батареи. Выход на наушники.

Отзывы о товаре Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Соотношение сигнал/шум
98
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
Питание
от батарейки 9 В
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic SmartRig XLR микрофонный аудио адаптер для смартфонов с регулировкой уровня громкости и фантомным питанием 48V. Работа от 9V батареи. Выход на наушники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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