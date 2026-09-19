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Микрофон петличный Saramonic LavMicro U1B купить с доставкой в Москве
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Микрофон петличный Saramonic LavMicro U1B

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Микрофон петличный Saramonic LavMicro U1B - фото 1
Микрофон петличный Saramonic LavMicro U1B - фото 2
Микрофон петличный Saramonic LavMicro U1B - фото 3
Микрофон петличный Saramonic LavMicro U1B - фото 4
Микрофон петличный Saramonic LavMicro U1B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводной
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
50-20000 Гц
Длина кабеля, м
0.6
  • Микрофон петличный Saramonic LavMicro U1B - фото 1
  • Микрофон петличный Saramonic LavMicro U1B - фото 2
  • Микрофон петличный Saramonic LavMicro U1B - фото 3
  • Микрофон петличный Saramonic LavMicro U1B - фото 4
  • Микрофон петличный Saramonic LavMicro U1B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386437
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
65
Подключение
проводной
Комплектация
микрофон, аксессуары, упаковка
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
50-20000 Гц
Чувствительность
-40 +/- 30 дБ (0 дБ = 1 В / Па, при 1 кГц)
Длина кабеля, м
0.6
Питание
батарейное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Микрофон петличный Saramonic LavMicro U1B

Запись звука вещательного качества напрямую в порт Lightning устройств Apple. Простое управление подключением и воспроизведением со всеми приложениями для записи аудио и видео. Всенаправленный звукосниматель обеспечивает плавный и естественный звук. В комплект входит кабель-переходник TRS с разъемом 3,5 мм и микрофон

Отзывы о товаре Микрофон петличный Saramonic LavMicro U1B




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
65
Подключение
проводной
Комплектация
микрофон, аксессуары, упаковка
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
50-20000 Гц
Чувствительность
-40 +/- 30 дБ (0 дБ = 1 В / Па, при 1 кГц)
Длина кабеля, м
0.6
Питание
батарейное
Страна производитель
Китай
Описание
Запись звука вещательного качества напрямую в порт Lightning устройств Apple. Простое управление подключением и воспроизведением со всеми приложениями для записи аудио и видео. Всенаправленный звукосниматель обеспечивает плавный и естественный звук. В комплект входит кабель-переходник TRS с разъемом 3,5 мм и микрофон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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